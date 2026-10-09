Axel Kicillof visitará este viernes Villa Saboya y luego General Villegas

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires arribará al distrito de General Villegas este viernes con una agenda que tiene como eje la educación. En ese sentido visitará una escuela en Villa Saboya y otra en la ciudad cabacera.

El cronograma es el siguiente:

Al Gobernador Axel Kicillof,

10 hs. Villa Saboya, secundaria N° 9, Inauguración SUM y entrega de Netbooks.

12:15 horas recorrida por el Centro Universitario en General Villegas.

12: 30 horas Acto en EEP N° 1, Inauguración de obras de ampliación y refacción

Entrega de Netbooks, firma de convenio OPISO.

Al mandatario provincial lo acompañarán el Ministro de Gobierno, Carlos Bianco y la Directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi.

Se estima que su estadía en la ciudad culminaría alrededor de las 14:30 horas con un encuentro con la prensa.