IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: «lo comparto para advertir y evitar un accidente»
Un lector de Distrito Interior envió las imaágenes que acompañan esta publicación, tomadas en la Avenida Mitre, frente al Parque Municipal y a metros del cruce con la RN 188.
Paralelo a la calle se observa el zanjón que carece de señalización o un gurdarrail para evitar la posible caída de vehículos.
«En poco tiempo comienza a funcionar el baliche bailable que se encuentra en las inmediaciones, aumenta la circulación y las probabilidades de un accidente», expresó, «aclaro que no e suna crítica, solamente me parece oportuno que se tomen estas medidas», concluyo.
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