Valeria Iglesias: «Los docentes y trabajadores municipales no necesitan estar afiliados a un gremio para acceder a un terreno»

La Secretaria de Gobierno en una entrevista realizada en FM Peregrina (92.9) se refirió a las condiciones que los docentes y empleados municipales deben tener en cuenta para poder acceder a los terrenos sociales.

El Gobierno local dispuso que en ambos casos el monto a pagar por una parcela esté por debajo del máximo para el resto de la comunidad, facilitando de ese modo el acceso. Este tema fue abrdado entre otros de gestión, como aumento de salarios, la imposibilidad de continuar incorporando gente a pesar del aumento en el pedido de trabajo, incluso de profesionales, obras en el distrito, la visita de Kicillof, y la entrega de escrituras para el barrio Atardecer en los próximos días.