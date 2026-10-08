General Villegas: detenido por abuso sexual gravemente ultrajante

Personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia de General Villegas, con el apoyo de sus pares de la Policía Comunal y el GTO, procedieron a la detención de un sujeto de 32 años, de General Villegas, acusado de «Abuso sexual simple, Abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real», delito cometido en nuestra ciudad.

La orden fue impartida por el Tribunal Oral Criminal Nº 1 a cargo del Dr. Horacio Centeno del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

El detenido quedó alojado en la comisaría local a disposición de la justicia.