General Villegas: los bomberos rescararon con vida a un caballo que había caído en un pozo ciego

La madrugada del domingo demandó dos veces la intervención de los bomberos, la primera pasadas las 3 horas, por el incendio en una vivienda de la calle Manuela Pedraza, entre Ulla y Av. Chassaing Sur.

La segunda, fue una hora y media más tarde aproximadamente, convocados por la caída de un caballo dentro d eun pozo ciego en el barrio Embarcadero.

El equino había pisado las chapas sobre el pozo, que al ceder provocaron su caída, pudo ser rescatado y salvado por los voluntarios que tuvieron una tarea difícil.

El lector que envió las imágenes a Distrito Interior hizo especial hincapié en la predisposición y el resultado de su trabajo.

El hecho tuvo lugar en una vivienda de la calle Combate Río Paraná.