El nivel terciario del IMI comenzó con la difusión de la inscipción para la formación como docente de primaria

El Instituto María Inmaculada de General Villegas inició una fuerte campaña para difundir su programa educativo para futuros docentes.

En este caso, además de proponer una inscripción formal, le están sumando, junto con personal del CEAM (Centro de Educación Abierta Municipal), visitas a los últimos años de establecimientos educativos secundarios para dar a conocer las particularidades y beneficios que puede tener para quienes elijan para su futuro la carrera de Docente Nivel Primario.

Entre otras cosas, se destaca la rápida salida laboral por la necesidad de educadores que existen, a la que el distrito de General Villegas; es decir que se puede estudiar en Villegas y ejercer en el mismo lugar.

La primera avanzada en redes sociales es disparada con una pregunta: ¿Y si tu futuro está en enseñar?

Luego describe la razón de ello:

En IMI Superior Villegas podés formarte como Docente de Educación Primaria y convertir tu vocación en una profesión que transforma vidas y comunidades.

Para conocer la propuesta, explorar el Plan de Estudios y realizar la preinscripción 2027, podes escanear el código QR que aparece en el flyer publicado a continuación.