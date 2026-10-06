El Senado bonaerense aprobó el proyecto para que el acceso asfaltado desde Piedritas a Coronel Charlone sea Ruta Provincial
El Senado bonaerense aprobó el proyecto para solicitar que el camino que conecta la RN 33, en Piedritas, con Córdoba, pasando por Emilio V. Bunge y Coronel Charlone, sea convertido en Ruta Provincial.
Así lo informó la senadora provincial Analía Balaudo que integra el bloque libertario que realizó la solicitud.
También se pidió que se realicen las obras de infraestructura necesarias para garantizar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por este tramo.
La Declaración, dirigida al Gobernador Kicillof expresa:
«El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires veria con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de quien corresponda, arbitre Ios medios necesarios para la conversión en ruta provincial el Acceso Asfaltado que une la Ruta Nacional N° 33, denominado camino provincial 50-03, con la provincia de Córdoba, pasando por las localidades de Emilio V. Bunge y Coronel Charlone del partido de General Villegas
Asimismo, se solicita que se ejecuten las obras de infraestructura vial a transitan a diario el tramo mencionado.
necesarias a fin de brindar seguridad a quienes transitan a diario el tramo mencionado».
Asimismo, se solicita que se ejecuten las obras de infraestructura vial a transitan a diario el tramo mencionado.
necesarias a fin de brindar seguridad a quienes transitan a diario el tramo mencionado».
La misma cuenta con la forma de Verónica Magario, Presidente, y Mariano Ríos Ordoñez, Secretario Legislativo.
A este importante paso, fundamental institucionalmente, le sigue para su concreción la decisión política del primer mandatario provincial.