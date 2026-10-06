El Senado bonaerense aprobó el proyecto para que el acceso asfaltado desde Piedritas a Coronel Charlone sea Ruta Provincial

El Senado bonaerense aprobó el proyecto para solicitar que el camino que conecta la RN 33, en Piedritas, con Córdoba, pasando por Emilio V. Bunge y Coronel Charlone, sea convertido en Ruta Provincial.

Así lo informó la senadora provincial Analía Balaudo que integra el bloque libertario que realizó la solicitud.

También se pidió que se realicen las obras de infraestructura necesarias para garantizar mayor seguridad a quienes transitan diariamente por este tramo.