Obras son amores: ADERID inauguró esta tarde el Centro Educativo Terapéutico

Esta tarde, acto mediante, fue cortada la cinta quedando habilitado el edificio que alberga en Aderid al Centro Educativo Terapéutico (CET), una obra de 265 metros cubiertos, construída desde cero, y surgida a partir de una necesidad que si o si requiere respuesta.

Este nuevo espacio levantado en el predio de Aderid, ubicado dentro del complejo hospitalario, tiene como destinatarios a niños y adolescentes, aunque también funcionará allí el centro Integral del Adulto. En total, unas 70 personas harán uso del CET.

Para esta concreción Aderid inició una campaña comunitaria que recibió el apoyo de la sociedad, luego se sumó la SRPGV mediante la recaudación del Remate del Novillo Blanco 2025, mientras el municipio hacía su aporte en la preparación del terreno y materialización del proyecto; todas las fuerzas unidas por un fin que relativamente pronto, se materializó, y ya funciona para lo que fue creado.

Esta inauguración echa luz sobre dos aspectos determinantes, la demanda que la sociedad genera en sus niños y adultos mayores, y también en los resultados que una sociedad organizada detrás de un mismo proyecto (que cualquiera puede requerir en algún momento de la vida) es capaz de conseguir.

Analía Campana, Directora de Aderid, y la primera oradora esta tarde, sostuvo al referirse al lugar que «este lugar no es solo un edificio, es también una oportunidad. Es un sueño cumplido, y también el comienzo de nuevos sueños».

Esto adelanta que ya se encuentran trabajando en nuevos proyectosm, como los es lograr perimetrar el predio en el que funciona la institución, determinante en un futuro no muy lejano, y para lo cual hay una empresa que se acercó a brindar su apoyo. Por otro lado, la posibilidad de nuevas vacantes a partir de este nuevo espacio.

Hoy el corte de cintas y la posterior recorrida por el interior permite la satisfacción, la admiración y el placer del logro alcanzado, especialmente porque mañana al retomar con el trabajo, fundamental para decenas de personas con discapacidad, se lo hará en un ámbito que permite seguir proyectando para crecer (casi) sin límites.

La cartelería del edificio, una muestra del crecimiento de la institución y el progreso de los pacientes

Analía Campana contó a Distrito Interior, que el cartel ubicado en el frente del nuevo edificio, como cada una de las tipografías que identifican cada espacio dentro, fue realizada por los concurrentes y el personal, con las impresoras 3D de la institución.

Con éstas se llevan adelante diferentes trabajos, surgidos de proyectos internos, que están presentes en la comunidad, teniendo a particulares, empresas e instituciones como clientes.