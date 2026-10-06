General Villegas, hockey: Julieta Panero De Armas es oficialmente jugadora de River Plate

La noticia le llegó a la adolescente hoy.

En febrero de 2025 Julieta había sido convocada, pero su familia no había podido acompañarla como pretendía, a pesar estar desde siempre y en todo momento junto a ella, por eso la incorporación se demoró.

La jugadora, que se formo en el club Eclipse de General Villegas, atualmente se encuentra portando la camiseta de Ingeniero Withe, de Banderaló, dado que a partir de ser jugadora de River Plate, no puede jugar en un equipo que estpe integrado a una Liga.

Julieta Panero de Armas, tiene 16 años, esta confirmación significa que a partir de febrero 2027 comenzará a disputar el Torneo Metropolitano, ya instalada en Buenos Aires, hacia donde su familia se moverá en el mes de enero. Consultados por Distrito Interior dijeron que la radicación allí, no es algo definitivo, pero el club los apoyaría si así lo decidieran.

El presente, pero sobre todo el futuro de Julieta, justificaría el cambio que enfrentaría la familia.

Julieta, juega hasta este año en la 6° categoría, y se destaca por su juego, tanto es así que ha sido convocada por cuarto año consecutivo al Seleccionado del Noroeste, en el que jugó recientemente.

«Va hacer un reto enorme como familia, se vienen muchos cambios, pero ahí estaremos para acompañarte en cada paso !!!

Un paso enorme que diste y que lo veíamos más lejano, pero Dios quiso que sea el momento.

Estamos orgullosos de vos Juli, vamos por esta nueva oportunidad que te da este deporte que tanto amas», expresaron sus abuelos maternos.