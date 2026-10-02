Con amplia participación se realizó la Jornada Técnica Ganadera organizada por la Sociedad Rural en General Villegas

La Jornada Técnica Ganadera comenzó con una amplia participación y una mirada sobre genética, producción y competitividad La Sociedad Rural del Partido de General Villegas dio inicio este jueves a la Jornada Técnica Ganadera “Del ojo al genoma”, con una jornada de capacitación que reunió a productores, profesionales, estudiantes y público vinculado a la actividad. Más de 100 personas participaron de las distintas propuestas desarrolladas en el predio de la entidad.

La actividad comenzó pasadas las 9 de la mañana con la exposición de Bernardo Juan Rébora Garro, licenciado en Producción Agropecuaria y técnico agrónomo del CIAVT, quien presentó la charla “Heterosis y las nuevas herramientas de evaluación de ganado bovino”.

La exposición permitió abordar el concepto de heterosis o vigor híbrido y su importancia dentro de los sistemas de producción, junto con las nuevas herramientas disponibles para evaluar y seleccionar animales. En este sentido, se puso el foco en la incorporación de información y tecnología como herramientas para acompañar las decisiones vinculadas a la genética y a la eficiencia de los rodeos. CIAVT trabaja en producción y comercialización de genética bovina, con especial desarrollo en tecnologías vinculadas a la reproducción y al mejoramiento genético.

A continuación, Juan Pablo Russi, ingeniero agrónomo, MSC, Dr. en Ciencias Veterinarias y PAS, junto al ingeniero agrónomo Daniel Méndez, desarrollaron la charla “Evolución de los modelos ganaderos. El desafío de mejorar la calidad de la carne”.

La presentación planteó una mirada sobre la evolución de los sistemas ganaderos y los desafíos que enfrenta la producción para mejorar sus resultados, con especial atención a la eficiencia y a la calidad de la carne. La experiencia de ambos profesionales permitió vincular aspectos técnicos de la producción con la necesidad de medir, analizar y tomar decisiones sobre los distintos componentes de los sistemas ganaderos.

Durante la exposición de Russi también hubo espacio para referirse brevemente a BioVillegas, el proyecto que impulsa en General Villegas junto a otros productores y empresarios locales y que contempla la instalación de una planta de bioetanol a base de maíz. Se trata de un proyecto productivo que busca incorporar valor a la producción local y generar nuevas oportunidades vinculadas con la energía, la industria y la producción agropecuaria. Lazzari: economía, competitividad y una charla que mantuvo la atención del público.

Uno de los momentos más esperados de la jornada llegó cerca del mediodía con la presentación de Gustavo “Lacha” Lazzari, economista y empresario PyME, quien brindó la charla “En busca de la competitividad”, con el auspicio de Sáenz Valiente Bullrich.

Con su habitual estilo directo y dinámico, Lazzari desarrolló una exposición centrada en los desafíos que atraviesan actualmente las empresas y los sectores productivos, abordando cuestiones relacionadas con la economía real, los costos, la productividad, el

financiamiento y la necesidad de mejorar la competitividad.

Estos son, precisamente, algunos de los ejes que el economista viene desarrollando durante sus presentacionesa lo largo de 2026.

La charla logró mantener una sala colmada y atenta durante toda la exposición. Con más de un centenar de personas presentes, fue uno de los momentos destacados del primer día de la Jornada Técnica Ganadera.

Luego de las charlas de la mañana, los participantes compartieron un almuerzo a cargo de Cáritas, antes de continuar con las actividades previstas para la tarde.

Del aula a los corrales: selección de las principales razas británicas

Durante la tarde, la actividad se trasladó al sector de corrales para una propuesta teórico-práctica sobre selección ganadera de las principales razas británicas, a cargo de Julio Fernández.

Fernández compartió parte de su experiencia como jurado y brindó herramientas para reconocer las características deseables y aquellas que resulta menos conveniente encontrar en los animales de las distintas razas. A partir de esa explicación, los participantes recibieron planillas y recorrieron los corrales para poner en práctica los criterios trabajados, observando los animales y seleccionando, según su propia evaluación, aquellos que consideraban mejores dentro de cada raza.

La actividad permitió acercar a los participantes, de una manera práctica y participativa, a algunos de los criterios que intervienen en la evaluación y selección de reproductores.

Al finalizar, Sáenz Valiente Bullrich acompañó la entrega de premios a quienes lograron mayor coincidencia con la selección realizada por Fernández. Uno de los participantes acertó la totalidad de los animales seleccionados por el jurado, mientras que también fueron reconocidos quienes lograron identificar correctamente parte de los ejemplares.

La propuesta cerró así un primer día que combinó genética, producción, economía, competitividad y selección animal, con una importante participación del público.

Mañana continúa la Jornada: remate de cabañas a las 11horas

Este viernes 2 de octubre continuará la Jornada Técnica Ganadera en el predio de la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, con uno de los momentos centrales del programa: el Remate de Cabañas, organizado por Sáenz Valiente Bullrich.

Como novedad, el remate fue adelantado y comenzará a las 11 horas.

La oferta contempla distintas razas y categorías, incluyendovacas preñadas y paridas Angus, Hereford y Shorthorn;

vaquillonas preñadas Limangus de Cabaña Los Querubines; ejemplares Limousin de Cabaña La Juana; y Angus negras y coloradas para entorar. La propuesta reúne genética y hacienda destinada a distintas necesidades

de reposición y reproducción.

El remate figura además en los calendarios de Hereford Argentina y de Sáenz Valiente Bullrich bajo la denominación “Del Ojo al Genoma”, con sede en General Villegas.

A las 12:30 horas se realizará el almuerzo para productores, organizado por Sáenz Valiente Bullrich.

De esta manera, la Jornada Técnica Ganadera continuará mañana con una jornada especialmente vinculada a la genética, la producción y el intercambio entre productores, para luego cerrar el sábado con una propuesta de carácter tradicional y familiar: la pialada del Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural, desde las 11 horas.