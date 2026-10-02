Bhassa, concesionaria Toyota, estrenó su oficina en General Villegas (VIDEO)

Desde hoy la firma con presencia en Trenque Lauquen, Pehuajó, General Pico y Santa Rosa, ahora suma a General Villegas una nueva oficina.

Con una clientela importante que elige la marca desde hace años, suman este espacio que permite acortar considerablemente las distancias. Hace un tiempo sumó como vendedor a Manuel San Miguel, quien viene desempeñando un papel fundamental en el mantenimiento y expansión de Toyota en el distrito y la zona, ahora le suma un espacio físico, en pleno centro, en Arenales y Rivadavia, donde la atención es en horario corrido, y se pueden apreciar dos unidades híbridas, una de las cuales, acaba de ser vendida a un villeguense.

Un comienzo cumpliendo con una de las características de Bhassa: hacer que la gente acceda a cualquiera de lo smodelos de la marca, una de las más leegidas de Argentina.