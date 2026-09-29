La Municipalidad entregó un predio a Bomberos Voluntarios para Centro de Entrenamiento en General Pinto
Ayer lunes, la Municipalidad de General Pinto otorgó, en «comodato precario y gratuito», un inmueble a la comisión de Bomberos Voluntarios, para el desarrollo de actividades de entrenamiento.
Fue a través de un contrato rubricado por el intendente Fernando Rodríguez y el presidente de la institución, Paulo Martín, que establece la posesión por diez años.
En ese sentido, Bomberos deberá conservar el lugar en buen estado y realizar las reparaciones menores derivadas de su uso, y deberá solicitar autorización para realizar refacciones, mejoras o instalación. Además, corresponde a la entidad, hacerse cargo de los impuestos y asumirá la responsabilidad civil ante cualquier inconveniente.
De esta manera, el Municipio brinda un importante impulso a la actividad de Bomberos Voluntarios, que contará con este nuevo espacio para sus actividades y capacitacones, fundamentales, a la hora de intervenir al ser requeridos.