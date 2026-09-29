La Municipalidad entregó un predio a Bomberos Voluntarios para Centro de Entrenamiento en General Pinto

Ayer lunes, la Municipalidad de General Pinto otorgó, en «comodato precario y gratuito», un inmueble a la comisión de Bomberos Voluntarios, para el desarrollo de actividades de entrenamiento.

Fue a través de un contrato rubricado por el intendente Fernando Rodríguez y el presidente de la institución, Paulo Martín, que establece la posesión por diez años.