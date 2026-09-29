Un hombre fue detenido por abuso sexual en el hospital de General Villegas

La Policía Comunal y el GTO de General Villegas prestando colaboración con sus pares de la comisaría de la Mujer y la Familia de Saladillo, procedió a detener a un hombre de 40 años, por el delito de Abuso Sexual – Lesiones Leves – Amenazas», dispuesto por el Juzgado de Garantias Nº 7, a cargo de la Dra. Patricia Altamiranda, del Departamento Judicial Saladillo.

El sujeto se encontraba circunstancialmente en General Villegas, acompañando a un familiar internado en el nosocomio. Fue a partir de ello que la detención se produjo en ese lugar.