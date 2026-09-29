Incendio en un inmueble de General Pinto causó serios daños, se vivieron momentos de tensión

Anoche los bomberos voluntarios de la ciudad cabecera acudieron con dos dotaciones a una vivienda ubicada en la calle Córdoba al 1.200 donde se había declarado un incendio en un monoambiente ubicado en la parte posterior.

Inicialmente se creyó que el morador se encontraba en el interior del mismo, y al no obtener respuesta se temió lo peor, sin embargo, con el correr d elos minutos, y en medio del trabajo d elos voluntarios, el hombre, que sería inquilino, arribó al lugar.

Ante lo que acontecía sufrió una crisis de nervios que generó un nuevo espisodio de tensión entre los presentes, hasta que pudo ser calmado.

Las llamas, cuyo origen se desconocen, afectaron buena parte del lugar, solamente en lo material, ya que no hubo que lamentar heridos.

Al domicilio concurrió personal de la comisaría local, preventivamente. (Imagen captura FM Popular)