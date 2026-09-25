El HCD aprobó, por mayoría, la compra del hotel Rucalén

Tras un largo debate, el HCD aprobó por mayoría, 10 votos a favor y 6 en contra,la compra del inmueble donde funcionó el hotel Rucalén, ubicado en la calle Arenales, entre Morrno y Rivadavia, zona céntrica de la ciudad.

En la votación una particularidad; el concejal del oficislismo, Oscar Trojaola, votó en contra, al igual que La Libertad Avanza.

El tema, desde el anuncio del intendente de la intención de compra, generó un profundo debate en la sociedad.

Finalmente, luego del tratamiento en el Concejo Deliberante esta noche, el Ejecutivo podrá avanzar en su adquisición para crear allí un geriátrico.

El inmueble quedará afectado a la Salud Pública.