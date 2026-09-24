En breve, General Villegas tendrá «ZIZU», una APP de delivery desarrollada íntegramente de manera local

Zizu es una nueva aplicación de delivery que busca conectar a comercios, emprendedores y clientes de General Villegas en un mismo lugar, facilitando tanto la venta como la distribución de productos.

La propuesta nace de tres villeguenses con un objetivo claro: brindar a los comercios y emprendedores una herramienta para mostrar sus productos, recibir pedidos y llegar a sus clientes de una manera sencilla y organizada, mientras que los usuarios cuentan con una plataforma donde pueden encontrar distintas opciones y recibir sus compras en la comodidad de su hogar.

Consultados por Distrito Interior, especificaron que las pruebas resultaron exitosas y que en octubre estará operativa para la gente. En este momento se están sumando los comercios y motos de delivery, a los que les explican detalladamente cómo funciona esta nueva herramienta.

Para concer más pueden ingresar en su Instagram: zizu.oficial

¿Cómo funciona Zizu?

Cada comercio o emprendimiento que se incorpora a Zizu cuenta con su propio espaciodentro de la aplicación, donde puede publicar sus productos, precios y la información necesaria para que los clientes puedan conocer su oferta y realizar pedidos.

Una vez que el cliente selecciona los productos y confirma su compra, el pedido comienza un proceso organizado dentro de la plataforma.

El comercio recibe la solicitud, prepara el pedido y, una vez listo, interviene el repartidor de Zizu, quien se encarga de retirarlo y llevarlo hasta el domicilio indicado por el cliente.

Una de las características principales de Zizu es que todo el proceso puede ser monitoreado por el usuario. Desde el momento en que realiza el pedido, puede conocer en qué etapa se encuentra su compra y seguir su recorrido hasta la entrega.

Un proceso ordenado para todos Zizu busca que cada pedido tenga un seguimiento claro y que cada participante cumpla

con su función en el momento correspondiente.

El cliente realiza el pedido, el comercio lo recibe y prepara, el repartidor lo retira y realiza el traslado, y finalmente el pedido llega al destino.

De esta manera, la aplicación permite organizar una actividad que muchas veces se realiza de manera informal, incorporando seguimiento, coordinación y trazabilidad durante todo el proceso de compra y entrega.

Una herramienta para los comercios y emprendedores

Para los comercios y emprendimientos locales, Zizu representa también un nuevo canal para mostrar y comercializar sus productos.

La aplicación permite que negocios de distintos rubros puedan tener presencia dentro de una misma plataforma y ofrecer sus productos a personas que buscan realizar compras desde su teléfono.

Esto incluye desde comercios tradicionales hasta emprendimientos y pequeños productores que quieran contar con una herramienta adicional para acercar sus productos a sus clientes.

Una solución pensada para General Villegas

Zizu comienza su desarrollo en General Villegas, con la intención de crear una herramienta adaptada a las necesidades de la comunidad local.

Más que una aplicación de delivery, el objetivo es construir un punto de encuentro entre comercios, emprendedores, repartidores y consumidores, utilizando la tecnología para hacer más simple y organizado el proceso de comprar y vender dentro de la ciudad.

Zizu llega para conectar lo que ya existe: los productos de nuestros comercios y emprendedores, las personas que quieren comprarlos y una logística que permite que todo llegue a destino.