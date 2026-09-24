Un alumno fue atacado por compañeros en el interior de una escuela secundaria en General Villegas

La madre del menor de 13 años atacado este martes 22 de septiembre, hace púlblico el caso de su hijo, para que nadie más pase por una situación de este tipo.

Autoridades escolares y trabajadores sociales han manifestado preocupación por la escalada de violencia que se vive en la sociedad en general, particularmente entre los jóvenes, incluso algunos atentando contra si mismos.

El alumno agredido está integrado a la escuela secuendaria, de la que mantenemos, al igual que de los involucrados datos que permitan identificarlos, desde hace dos años; cuando egresó de la Escuela Especial.

El diagnóstico de la víctima es TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

El martes la madre recibe un audio de Whtsapp desde el colegio en el que, personal del mismo, le manifiesta que su hijo tenía hinchada la cara, un aparente flemón, por lo que estaba molesto, solicitando pase a retirarlo.

Al llegar la mujer, observa que el panorama era otro, dado que además de la inflamación, propia de un aparente golpe, tenía un derrame en el ojo izquierdo.

Ante ello, y dado que algunos compaeros de su hijo le manifestaron que había sido agredido dentro del salón por compañeros, incluso uno de los atacantes se lo habría admitido, intenta retirarlo ante la negativa de su propio hijo.

Por ello, aguarda el horario de salida, momento en que lo lleva al hospital donde, tal consta en el certificado emitido por el nosocomio, las heridas sufridas.

Según refirió la madre, ha solicitado en otras oportunidades que su hijo sea cambiado d ecolegio dado el trato que recibe de sus pares, sin que ello se profujero; desde lo ocurrido decidió no enviar al alumno a clases, y no lo hará hasta que tenga otro destino, aseguró.

Desde entonces, mantuvo reuniones con autoridaes escolares y educativas, sin que hasta el momento reciba una respuesta que esté acorde a la necesidad de su hijo, por el que aguarda obtenerla.

Su decisión de dar a conocer lo ocurrido, es con la intención que no se subestimen estas situaciones de violencia, actuando responsablemente y extremando las medidas antes, durante y después de ocurrido cualquier situación anormal para la convivencia en un colegio.

Al momento del ataque, así consta en la denuncia policial que realizó, la docente se encontraba en el salón, y se retiró cuando comenzó el ataque. No está precisado si fue por indiferencia o fue en busca de ayuda.

La madre expresó que la persona que la contactó para retirar a su hijo tras la hinchazón en el rostro le manifestó «que no podía hacer nada», cuando ella se hizo presente, lo que demuestra una situación absoluta de desborde.

Surgen y quedan pendientes varios interrogantes como ¿dónde estaban las autoridades de ese colegio?. ¿quién debe responder por lo ocurrido?, ¿cómo proceden ante situaciones de esta naturaleza, siendo o no un alumno integrado el involucrado?, entre otros.