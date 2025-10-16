Volcó un acoplado entre Piedritas y Santa Eleodora generando inconvenientes en el tránsito

Esta tarde a las 14 horas aproximadamente un camión que circulaba por el camino que une ambas localidades del Partido de General Villegas se desvió de la traza cayendo y volcando el acoplado dentro del zanjón que corre pararalelo.

El chasis quedó con la cabina ocupando una parte del camino.

El chofer resultó ileso.

Las tareas de remoción de la unidad, demandaron diferentes implementos por lo que el tránsito debió ser interrumpido por momentos.