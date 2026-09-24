La Municipalidad de General Villegas solicita retirar inmediatamente de la venta el juguete “Squeezy Dumpling”
El producto presenta altos niveles de benceno, un componente nocivo para la salud, que puede ingresar al organismo por inhalación o por contacto con la piel, representando un riesgo especialmente para niñas y niños que manipulan este tipo de juguetes.
La medida se enmarca en las acciones de prevención y protección de la salud de la población y contempla la realización de controles en los establecimientos comerciales. El incumplimiento de las disposiciones vigentes podrá dar lugar a las sanciones correspondientes.