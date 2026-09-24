Un intendente de la Cuarta manifestó su intención de pelear por la Gobernación en 2027

El intendente de General Viamonte, Franco Flexas, confirmó su intención de ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en las elecciones de 2027 y aseguró que su objetivo es que el radicalismo vuelva a presentar una propuesta propia para disputar el Ejecutivo bonaerense.

Flexas forma parte de Construir Buenos Aires, un espacio que comenzó a recorrer distintos puntos de la Provincia junto a Pablo Juliano y que, según explicó, nació como una corriente interna de la Unión Cívica Radical con una diferencia central respecto de otros sectores: “presentarle a la sociedad un proyecto de gobierno para el 2027 y un candidato a gobernador”.

Así, el dirigente explicó que el armado comenzó con un encuentro en Saladillo y continuó con reuniones seccionales en Ayacucho, Lomas de Zamora y, recientemente, Tornquist. El objetivo es reunir a dirigentes de las distintas secciones y avanzar en una propuesta de gobierno para la Provincia.

Para Flexas, uno de los principales desafíos de la UCR es recuperar una dimensión provincial que, a su entender, se fue perdiendo. “Hace 20 años que el radicalismo no presenta una propuesta propia, por eso ha desaparecido de la consideración popular”, afirmó, y en esa línea sostuvo que en los grandes centros urbanos “ya ni saben lo que es el radicalismo” y atribuyó parte de esa situación a la ausencia de un dirigente que quiera competir por la Gobernación y encabezar un proyecto propio.

En cuanto a las diferencias con otras corrientes internas del radicalismo, fue directo: “Las otras corrientes están esperando a otra propuesta. Nosotros queremos liderarla”. Según explicó, mientras algunos sectores apuntan a acompañar a dirigentes de otros espacios políticos mediante acuerdos electorales, Construir Buenos Aires pretende que el radicalismo encabece una propuesta propia y coloque un gobernador.

Durante las recorridas por distintos municipios bonaerenses, Flexas aseguró haber encontrado problemáticas similares en las diferentes regiones, aunque con distintas dimensiones según las características de cada distrito.

Entre las principales demandas mencionó “la faltante de una buena educación pública”, las dificultades para acceder a los hospitales y la situación de la seguridad. En el interior, sumó los problemas vinculados con las rutas y la cuestión hídrica. “La verdad que la realidad es similar en toda la Provincia”, sostuvo.

También advirtió sobre el impacto de la situación económica en las localidades del interior. Según describió, se profundizaron el cierre de comercios y las dificultades de pequeñas industrias familiares, mientras que también observa un creciente endeudamiento de los asalariados, publicó Democracia.

Una decisión personal

El primer mandatario de General Viamonte remarcó que su postulación surgió de una decisión personal y no de una propuesta que otros dirigentes le hayan realizado. Según relató, la experiencia de gestión y las dificultades que encuentra en su distrito para obtener respuestas de la Provincia fueron determinantes para dar el paso. Y ante quienes inicialmente podían desconfiar de sus intenciones, dejó una definición que resume su decisión electoral: “No quiero ser candidato a gobernador, quiero ser gobernador”.

De esta manera, de cara a los próximos meses, Flexas anticipó una intensa recorrida por el territorio bonaerense y reivindicó el lugar del interior en la discusión provincial. “Nosotros acá, que generamos la riqueza de todo el país, nos quedamos mirando por televisión y no mejoramos en función de todo lo que producimos”, afirmó.

Por eso, planteó como uno de los objetivos centrales de su candidatura que el interior tenga un mayor protagonismo en la discusión política bonaerense: “Creo que es momento de que nosotros, desde el interior, cambiemos con mucha fuerza toda la provincia de Buenos Aires”.