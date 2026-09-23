CON INFORMACIÓN OFICIAL: identidad y otros datos del detenido esta mañana en General Villegas

Esta mañana personal de la Policía Comunal y el GTO (Grupo de Tareas Operativas) detuvo a Elías Nievas, de 24 años, por Robo, detención que dispuso el Juzgado de Garantías N°3, a cargo del Dr. matías Crespo.

A este sujeto se lo considera responsable de varios delitos cometidos contra la propiedad, donde sustrajo además de dinero en efectivo en billetes de moneda nacional y extranjera, armas de fuego.

Nievas había concurrido al Palacio de Justicia, a la Ayudantía de Fiscal, cuando fue interceptado. Si bien no fue confirmado este dato, se presume que los efectivos estaban atentos a sus movimientos, dado que la orden habría sido dada en las últimas horas del día de ayer. Hasta el lugar había el ahora detenido se movilizó a bordo de una moto Keller 150 cc. que le fue secuestrada; lo mismo ocurrió con $ 290.000 en efectivo, un teléfono celular Iphone y una mochila.

Por el momento Nievas permanece alojado en la comisaría local a la espera del traslado a una unidad penitencial.