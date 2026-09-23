La Dra. Calvo Zarlenga, de General Pinto, es la nueva Jefa de la Sala de Internaciones del HIGA Junín
La noticia fue anunciada oficialmente desde el Hospital Interzonal General de Agudos «Dr. Abraham Félix Piñeyro», que depende de la Provincia de Buenos Aires.
La Dra. María Martina Calvo Zarlenga, quien es hija de Jorge Calvo y Graciela Zarlenga, quien se graduó en la UBA y trabajó previamente en la Clínica La Pequeña Familia, asumió recientemente como Jefa de la Sala de Internaciones, tras concursar y adjudicar el cargo.
Desde el Ministerio de Salud precisaron que con el sistema de concursos, cubren cada cargo con transparencia e idoneidad en el HIGA.