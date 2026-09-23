Recuperación de una retroexcavadora clave para el mantenimiento de caminos rurales

El acto fue encabezado por el intendente Gilberto Alegre y contó con la presencia del secretario de Obras Públicas, Marcelo Elgue; el secretario de Servicios Públicos, José Guillermo Rementería; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Gisela Bollini, y personal de la Oficina de Compras.

La adquisición tiene como objetivo recuperar una unidad que se encuentra fuera de servicio desde hace diez años, por lo cual su recuperación resulta de vital importancia para los trabajos que desarrolla la Secretaría de Servicios Públicos, particularmente para la limpieza de canales y la recuperación de caminos, tareas que requieren maquinaria pesada y tienen incidencia directa en el mantenimiento de la red vial del distrito.

Los repuestos solicitados corresponden al movimiento de las partes principales de la retroexcavadora, entre ellas el accionamiento de las orugas y la rotación de la caja central, e incluyen la bomba hidráulica principal y los motores de traslación. La documentación establece además que deberán ser repuestos nuevos, sin uso, compatibles con la unidad y fabricados con materiales de primera calidad.

El procedimiento contempla un presupuesto oficial de $28.800.000 (veintiocho millones ochocientos mil pesos) y un plazo de entrega de 30 días. La totalidad de los productos deberá ser entregada en el Corralón Municipal de la ciudad cabecera.

Durante el acto se presentó un solo oferente, Equivial Sudamericana S.A., que realizó una cotización de $40.740.000 (cuarenta millones setecientos cuarenta mil pesos) y presentó además una propuesta alternativa por $21.205.000 (veintiún millones doscientos cinco mil pesos).

La documentación presentada será analizada y evaluada conforme a la normativa vigente y a las condiciones establecidas en el concurso, a fin de determinar la propuesta que corresponda adjudicar.

La recuperación de esta unidad permitirá reincorporar al parque vial municipal una máquina de gran porte para fortalecer las tareas de mantenimiento, especialmente aquellas vinculadas con la conservación de caminos rurales y la limpieza de canales, en un distrito cuya extensión territorial requiere una intervención permanente.

Esta adquisición forma parte, además, de las acciones de preparación que lleva adelante la gestión municipal ante el escenario climático previsto para la región. La confirmación de una fase de El Niño para los próximos meses plantea la necesidad de fortalecer de manera anticipada los recursos y la capacidad operativa para responder ante eventuales períodos de lluvias intensas, anegamientos y otras situaciones.

En este sentido, la puesta en funcionamiento de una maquinaria que permanecía fuera de servicio desde hace una década permitirá ampliar la capacidad de respuesta de la Municipalidad y contar con mayores recursos para intervenir cuando las condiciones climáticas así lo requieran.