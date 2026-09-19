El Indio Pampa habló del difícil momento que atraviesa su salud (VIDEO)

Julio César Ibarra, el popular animador de festivales gauchos, conocido como El Indio Pampa contó a su gente el difícil momento que le toca atravesar por el estado de salud.

Ibarra, villeguense, de 57 años, como lo ha sido desde siempre en su vida y su carrera, decidió ir por delante de cualquier especualción que se pudiera hacer sobre su estado de salud y no dudó en utilizar sus redes sociales para ser él mismo quien cuente por lo que atraviesa.

Fueron dos videos, uno en el que cuenta los pormenores de su estado y otro, an el que se lo ve incluso más animado, agradece las muestras de cariño y una insipiente campaña de recaudación de dinero para ayudarlo, a la que desesrima ya que aclara que en este momento no es necesario.

Desde hace años padede diabetes, la que le produjo la pérdida de la visión prácticamente en su totalidad, y problemas renales por lo que inició diálisis en General Villegas, donde se encuentra viviendo nuevamente desde hace un corto tiempo.

La noticia produjo un fuerte impacto en el ambiente en el que es una destacada figura, y las demostraciones de afecto no tardaron en llegar.

En un breve intercambio con Distrito Interior, mencionó lo que es por todos conocido, y agregó que una vez recuperado, aunque consciente que se encuentra en pleno tratamiento, hará todo lo posible para continuar con su tratabo que lo ha puesto en los principales escenarios del país.

Fuerza Indio !