HACE INSTANTES: se incendió un automóvil cuando circulaba frente a la UDI en General Villegas

El hecho ocurrió esta tarde alrededor d elas 17:40 horas sobre la calle Monte Santiago y Pedro Satragno, frente a la UDI en el barrio La Trocha.

El vehículo, un Volkswagen Gol hacía tomado Monte Santiago cuando una falla en la bomba de nafta produjo el incendio que obligó a su conductor, propietario y único ocupante a abandonarlo, sin poder evitar que las llamas se propaguen.

El Gol, como se observa en las imágenes quedó en parte sobre la vereda quemándose por completo.

Al arribo de los bomberos se pudo controlar el fuego, pero no pudieron evitarse las persdidas que fueron totales.

El hombre que lo conducía comentóa a Distrito Interior que en su interior tenía una importante cantidad de herramientas, que es lo que más le interesaba recuperar.

«El auto me costó mucho tenerlo, manifestó, pero quiero al menos recuperar las herramientas», sostuvo, luego de responder a las consultas pro lo ocurrido, actitud que destacamos, ya que en medio del momento de angustia y extremo que estaba viviendo permitió que contáramos con la información.

Del mismo modo a los vecinos que inmediatamente dieron aviso a nuestro Whatsapp, el 3388 672080.