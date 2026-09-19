IMPORTANTE: Alerta Naranja para mañana domingo en nuestra zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un Alerta por tormenta para mañana domingo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

El informe especifica que las lluvias se darían por la mañana y la tarde, en ambos casos hay Alerta, en la mañana Amarilla, intensificándose a Naranja por la tarde. El alerta Amarilla hoy se extiende hasta el lunes por la mañana inclusive.

Amarillo

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden estar acompañadas por intensas precipitaciones en cortos periodos, ráfagas fuertes y ocasional caída de granizo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superadas de manera local.

Naranja

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados.

Alerta por viento

Amarillo

El área será afectada por vientos del sector oeste rotando al sudoeste durante el dia domingo 20 de septiembre, con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Las mayores intensidades se esperan en el Este de la provincia de Bs.As. fundamentalmente durante el día Lunes 21.