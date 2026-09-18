Franchesco Guido quedó como el 8° mejor palista del mundo en K 1

El palista argentino, del club de remo La BOtera de General Villegas compitió esta mañana en la final d elos 1.000 metros en K1 obteniendo un destacado octavo lugar.

Pero Frenchesco va por más, y mañana, a las 4 de la madrugada, hora argentina, compite en la semi final de 500 metros.

El deportista se encuentra representando al país, integrando la delegación de Argentina en los Olympic Hopes 2026, que se están desarrollando en Bratislava, Eslovaquia.