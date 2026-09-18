General Villegas: se cumple el primer mes y hay rebajas del 50% (VIDEO)

En General Villegas desembarcó NEOSTONE, que lo hizo junto a Dorella Pappalardo; el nuevo local que se encuentra en la calle Lavalle al 1005 ofrece en exposición buena parte de los nuevos diseños, aunque se destaca la personalización en la atención y los trabajos.

Este fin de semana se cumple el primer mes, y una buena manera de celebrarlo es haber puesto al 50% todo el mobiliario, cortinas roller, sillas, entre otros, que pertenecieron al comercio anterior, que justamente perteneció a este rubro.

Dorella Pappalardo habló con Distrito Interior de las tendencas, lo que los clientes buscan, y sobre todo dio al final una recomendación para quienes inicien a construir, un dato importante que puede salvar la obra.