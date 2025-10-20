El hospital de General Villegas selló un acuerdo con el hospital general de agudos “Dr. René Favaloro”
A través de este acuerdo, los profesionales del Hospital Nuestra Señora del Carmen podrán realizar interconsultas virtuales con especialistas del Hospital René Favaloro en áreas de alta complejidad o especialidades no disponibles en el ámbito local. Esto permitirá obtener segundas opiniones médicas, mejorar la precisión diagnóstica y optimizar la toma de decisiones clínicas sin necesidad de trasladar a los pacientes.
El director médico local, Dr. Luis Irigaray, señaló que este sistema amplía la capacidad de resolución del hospital y facilita el trabajo en red con equipos de referencia, especialmente en casos complejos o que requieren seguimiento especializado.
El acuerdo se enmarca en las políticas impulsadas por el intendente Gilberto Alegre, orientadas a modernizar y fortalecer el sistema de salud municipal, promoviendo la integración entre instituciones públicas y la utilización de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad y oportunidad de la atención.
Asimismo, contó con el acompañamiento del Dr. Carlos Palombo, director ejecutivo del Hospital René Favaloro, quien impulsó el trabajo conjunto y facilitó la implementación de esta cooperación profesional.
El convenio no implica costos para el municipio ni para los usuarios, ya que se desarrolla bajo el principio de colaboración interinstitucional y mediante el uso de recursos digitales existentes.