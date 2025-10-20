El hospital de General Villegas selló un acuerdo con el hospital general de agudos “Dr. René Favaloro”

La Dirección del Sistema de Salud de General Villegas informó que se concretó un acuerdo de cooperación interhospitalaria entre el Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen y el Hospital General de Agudos “Dr. René Favaloro”, con el objetivo de fortalecer la atención médica en todo el distrito.

A través de este acuerdo, los profesionales del Hospital Nuestra Señora del Carmen podrán realizar interconsultas virtuales con especialistas del Hospital René Favaloro en áreas de alta complejidad o especialidades no disponibles en el ámbito local. Esto permitirá obtener segundas opiniones médicas, mejorar la precisión diagnóstica y optimizar la toma de decisiones clínicas sin necesidad de trasladar a los pacientes.

El director médico local, Dr. Luis Irigaray, señaló que este sistema amplía la capacidad de resolución del hospital y facilita el trabajo en red con equipos de referencia, especialmente en casos complejos o que requieren seguimiento especializado.

El acuerdo se enmarca en las políticas impulsadas por el intendente Gilberto Alegre, orientadas a modernizar y fortalecer el sistema de salud municipal, promoviendo la integración entre instituciones públicas y la utilización de herramientas tecnológicas para mejorar la calidad y oportunidad de la atención.

Asimismo, contó con el acompañamiento del Dr. Carlos Palombo, director ejecutivo del Hospital René Favaloro, quien impulsó el trabajo conjunto y facilitó la implementación de esta cooperación profesional.

El convenio no implica costos para el municipio ni para los usuarios, ya que se desarrolla bajo el principio de colaboración interinstitucional y mediante el uso de recursos digitales existentes.