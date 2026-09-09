La RN 33 cortada al tránsito a la altura del bajo Vidania

Esta noche la traza nacional se encuentra cortada al tránsito entre Trenque Lauquen y América debido a la rotura de un acoplado tolva qie circulaba cargado.

El lector de Distrito Interior contó que permanecerá la circulación interrumpida por la ruta al menos por un lapso de dos horas, por lo que estiman, de no mediar inconvenientes, podría ser habikitada alrededor de las 22 horas; no obtante puede mofmdificarse el horario.

Al parecer la tolva se partió al medio derramando toda la carga sobre el asfalto, provicando la circulación vehicular.

Esta noche trasbordan los granos, razón por la qie el tránsito es desviado por caminos alternativos.