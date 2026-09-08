El nuevo autobomba fue recibido en Germania con alegría y ya está al servicio de la comunidad

La comunidad de Germania recibió el viernes al terminar el día el nuevo móvil de Bomberos Voluntarios.

Se trata de un autobomba forestal, de origen chino, marca Fotón, 4X4, con una capacidad de 5.000 litros, un logro que llega para fortalecer la seguridad de toda el área de influencia y favorecer el crecimiento de la institución que fue capaz de lograr esta adquisición, que más allá de su precio, tiene un valor incalculable por las prestaciones en su uso al ser requerido.

Este logro fue posible gracias al compromiso y el trabajo en conjunto de varias partes, Bomberos Voluntarios y la comunidad de Germania, la Municipalidad de General Pinto, y el actual vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, quien gestionó y otorgó un subsidio de $ 50.000.000.

Esta materialización es el fruto de la planificación, el apoyo de toda la sociedad y la presencia del Estado, que unidos detrás de un mismo objetivo logró alcanzarlo.

Esta meta puede ser la inspiración para otros sueños o necesidades colectivas que con el trabajo conjunto, dejando de lado cualquier pertenencia política o ideológica, se logran concretar.