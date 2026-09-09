La compra del hotel Rucalén no será tratada por el HCD el próximo jueves como estaba previsto

Así quedó establecido esta noche en la reunión que mentuvieron los concejales en la previa a la sesión ordinaria del próximo jueves.

El proyecto para tratar su compra había ingresado horas antes de la última sesión, y por estar fuera de término quedó para la venidera, sin embargo, tampoco estará incluído el tema en el Orden del Día.

De acuerdo a lo trascendido, el bloque oficialista que es el que lo presentó, no solicitó su tratamiento, no así La Libertad Avanza que sí pertendió hacerlo. Para dirimirlo, se realizó la votación y por mayoría, se impuso la negativa.

No está clara la razón de este cambio de postura en el bloque mayoritario, pero se presume que hay dos posibles razones; una, la necesidad de obtener o brindar mayor información sobre el particular, lo que otorgaría argumentos más sólidos. La segunda, estrictamente política, siguiere que para la sesión del jueves 24 de septiembre, estará de regreso en su banca Cecilia Caponi, por lo tanto Adrián Carenzo, que habría votado en contra o se hubiese abstenido (como lo hizo esta noche), no estará. Algo similar podría ocurrir con Trojaola, otro de los concejales del oficialismo cuya votación estaría en duda, aunque esta noche votó en sintonía con el resto, estaría reemplazando al intendente que podría tomarse una licencia; en ese caso, su reemplazante, Nicole Cestassi garantizaría el voto positivo a la compra.

Cabe remarcar que este último párrafo es solamente una especulación de dos posibles que carecen de confirmación.

De este modo, ante un escenario cercano al planteado, se garantizaría la aprobación de la compra del hotel Rucalén.