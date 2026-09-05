Luis Plana: «Pretendemos que el desguace de motos y autos sea cada vez más frecuente» (VIDEO)

El Secretario de Seguridad de la Municipalidad de General Villegas, Luis Plana, habló sobre la compactación de autos y motos que esta semana se llevó a cabo en el distrito.

Se trata de unidades que estaban secuestradas por el Estado local, debido a accidentes o infracciones, las que, transcurrido el tiempo establecido por ley y cumplimentados todos los pasos administrativos, quedaron disponibles para esta acción.

Plana explicó el procedimiento y modo de reducción de los vehículos y adelantó que se encuentra trabajando para acortar los tiempos de estadía en los depósitos municipales, de modo tal que si se logra, lo que representa tener arrumbados los autos y motos secuestrados no será un problema.

A su vez se refirió al Destacamente Policial de Banderaló donde fue trasladado lo que se compactó; elejido por la Provincia dado que es el lugar que cuenta con ingreso y egreso para la maquinaria necesaria.