El Frente Renovador, con representación de Pinto y Villegas, mostró musculatura en el interior con una cumbre clave en la Cuarta sección

Con presencia de más de 150 dirigentes, el espacio ponderó la figura de Sergio Massa de cara al proceso electoral que se avecina y la importancia de sostener las PASO. Coincidencia en el estado de la crisis que golpea a los municipios y la necesidad de un paraguas nacional para enfrentar lo que viene, comienza detallando la gacetilla generada desde el espacio.

El Frente Renovador ya calienta motores de cara a los desafíos electorales de 2027 en la provincia de Buenos Aires y dio una muestra de musculatura política con un encuentro clave de la Cuarta sección electoral en Junín donde participaron más de 150 personas.

Encabezado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera y por la senadora provincial Valeria Arata, la cumbre del espacio referenciado con Sergio Massa reunió a los intendentes de Chacabuco, Darío Golía; de General Pinto, Fernando Rodríguez y de Rivadavia, Juanci Martínez; además de concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales y dirigentes de la región.

A lo largo de la jornada, se compartieron las diferentes realidades de los municipios y hubo espacio para escuchar lo que se está viviendo en materia económica y social en los distritos del noroeste bonaerense.

La dirigencia coincidió que la crisis del modelo de Javier Milie “es innegable” y, al igual que en todo el país, hay preocupación por el nivel de endeudamiento de las familias que piden plata para comprar alimentos.

El Frente Renovador tiene presencia política en 16 de los 19 municipios que componen la Cuarta sección, con ediles y referentes territoriales en Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, General Arenales, General. Pinto, General Viamonte, General Villegas, Junín, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.

Por eso, se planteó que hay que trabajar para que en el 2027 haya un cambio de gobierno que tenga cercanía con los vecinos, más allá de los lugares que ocupe cada uno. “Nuestro candidato natural es Sergio Massa, creemos que es la persona indicada para la etapa de la Argentina que se viene”, fue la idea que primó en el encuentro, al considerar que “es la persona que más conoce el Estado y el indicado para gobernar un país que tiene tantas divisiones”.

En el desarrollo de los discursos, se planteó que los municipios necesitan de un paraguas nacional que acompañe las gestiones porque “nadie va a salvarse solo” y es preciso tener una sintonía en Nación y Provincia, para lo que consideraron “esencial” recuperar la microeconomía.

Además de coincidir en la importancia de sostener las PASO a nivel nacional para ordenar al peronismo, sea planteó que “lo que no está funcionando es el modelo de Javier Milei que Massa supo advertir en la campaña del 2023″.

«Hoy está pasando todo lo que se adelantó en aquel debate. Lo que viene en Argentina no es un país para un improvisado. Es el momento de volver a hacer política, de tener un estadista al frente como Sergio Massa”, concluyeron.