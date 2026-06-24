Adrián Carenzo: «Con Valeria no voy ni a la esquina» (AUDIO)

El exconcejal del oficialismo, Adrián Carenzo, que ocupó una banca en reemplazo de Oscar Trojaola, quien se desempeñó hasta el 27 de mayo como Secretario de Desarrollo Social, habló pro primera vez luego de su abrupta salida del Concejo Deliberante.

Si bien su estadía en el Cuerpo dependía de los movimientos de gestión de Trojaola, se sorprendió por lo abrupto de su salida.

«Lo que lamento de mi alejamiento del Concejo fueron las formas», expresó, refiriéndose a que nunca imaginó que la última sesión en la que participó como edil, estaba siendo la última para él; incluso fue desvinculado de los grupos de Whatsapp tanto del bloque de concejales oficialistas, como del grupo del equipo de trabajo de la gestión.

Lo que en un inicio, desde la campaña 2023 que lo traería a Alegre nuevamente a ocupar el despacho de la calle Pringles 351, fue una relación estrecha con Alegre, había comenzado a mostrar un notable desgaste, a tal punto que poco quedaba de los elogios que alguna vez recibió Carenzo por su impronta tanto fuera como dentro del recinto.

Lo que hasta ahora eran especulaciones y comentarios por lo bajo y en off, él mismo se encargó de ponerle luz, al asegurar que las diferencias de criterios y prioridades con la actual Secretaria de Gobierno Valeria Iglesias, las que han sido discutidas, resultaron determinantes para que hoy esté totalmente afuera del espectro alegrista.

En la nota el exedil expresa categóricamente lo que considera indiscutible, agregando, tal como se lee en el título, «Con Valeria no voy ni a la esquina»; entendiéndose por ello que considera que no es la persona a la que acompañaría en una eventual candidatura, ni con la que comparte la misma visión de la política.

Si quedaba alguna posibilidad de reparación en los vínculos políticos, los dinamitó.

El entrevistado que visitó oportunamente los estudios de FM Peregrina (92.9) en el marco de su actividad comercial, la venta de automotores que lleva adelante junto a su mellizo Gabriel, surgiendo inevitablemente este aspecto en su vida política, puso ejemplos a las diferencias que tiene con la funcionaria, pero especialmente con la gestión que representó. Hizo un fuerte reclamo pro la falta de clases en Santa Eleodora, situación que se da por el estado de caminos, y la falta de un lugar para que un docente pueda pernoctar en la localidad en caso de mal tiempo meteorológico, pero a su vez, se refirió a la necesidadad que el colegio cuente con una conexión estable y segura a internet, sugiriendo una solución cuyo valor económico no representa imposibilidad alguna; en ese punto dijo que es gestión, aduciendo la falta de ésta para darle solución al reclamo que le llegó por parte de los propios vecinos.

La entrevista que abordó otros puntos, tan álgidos como los aquí volcados, permitió conocer detalles de lo que era una presunción. Carenzo respondió también a las especulaciones que lo ubican como uno de los impulsores de una eventual precandidatura de Oscar Trojaola en el 2027, quien (Trojaola) aseguró que no acompañaría a Alegre si Iglesias fuera la candidata en primer lugar el año próximo, lo que le valió la destitución del cargo.

Entrevista a Adrián Carenzo (fragmentos en los que el exconcejal se refiere a su situación política)