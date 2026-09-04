Leonela Burzio en primera persona: «La salud mental si importa. No nos callemos, pidamos ayuda»
Aunque no tengamos esa voluntad siempre hay profesionales dispuestos a ayudarnos. Lo dice alguien que en un momento crítico de mi vida (post parto y duelos de las dos personas más importantes de mi vida) no quería seguir viviendo, no tenía voluntad de nada y estaba con ataques de pánico. Esta soy yo hace siete años, podía sonreír si, pero la enfermedad pasa por otro lado, cansancio, aislamiento, irritabilidad, falta de interes ánimo y voluntad.
No prejuzguemos no digamos tenes que salir adelante por tu hijo/a, familia o amigas/os porqué saben que NO se puede. Nuestra mente por está enfermedad no te lo permite.Simplemente acompañen y estén.
Gracias a mi psicóloga que me ayudó en el momento más triste de mi vida con mucha vocación y corazón Silvia Diumenjo, como digo siempre para mí sos única y te voy a estar agradecida toda la vida de estar en ese momento clave donde sentía que a pesar de todo mi vida no tenía sentido.
También a mi psiquiatra Dr. Beneitez que me sigue apuntalando. Porque si, saquemos el TABU social de que las personas que toman medicacion Psíquiatricas están locas. No al contrario, somos personas que queremos salir adelante que queremos estar mejor que queremos volver en lo posible a nuestra versión anterior. Hace seis años estoy medicada para la ansiedad por mis ataques de pánico y también para poder dormir. Y mi vida cambio, cambio para bien. Gracias a estos profesionales de la hostia recuperé mi vida como mama, persona y profesional.
Cuento todo esto, para erradicar los estigmas sociales, para que las personas que estén pasando por alguna situación de depresión, angustia, tristeza, falta de voluntad sientan que la vida no tiene sentido, sepan que pueden salir adelante. Que pidan ayuda y que se sale. Te aseguró que se sale.
Pidamos ayuda y si necesitas un oído o un consejo acá estoy.