Desarrollado por un villeguense, Cantina POS, el sistema que facilita y mejora el trabajo en cantinas y diversos eventos

Paulo Francisco, observó que esto era una posibilidad para ofrecer a las instituciones y particulares que organizan cantinas y eventos, al notar que hacía falta una herramienta capaz de optimizar tiempos, y las formas en que se lleva adelante la contabilidad durante y después de una jornada de trabajo.

Así fue cómo desarrolló este sistema al que bautizó Cantina POS, pudiendo ser visto en su totalidad durante los carnavales de General Villegas, donde una de las cantinas lo contrató.

El resultado fue el esperado.

A partir de ello, Distrito Interior dialogó con Paulo, para conocer detalles de este sistema que está disponible para toda la zona, todos los días, y durante todo el año.

El contacto con paulo Francisco es 3388 453918.

-¿De dónde surge la idea de crear Cantina POS?

La idea surge de observar cómo funcionan muchas cantinas y espacios de venta en eventos de instituciones, cooperadoras o clubes, donde todavía se trabaja de forma muy manual, con anotaciones en papel y cuentas hechas a mano. También había visto algunos sistemas en computadoras, pero eran muy básicos o no estaban pensados para este tipo de trabajo. Como desarrollador de General Villegas y con interés en soluciones tecnológicas, empecé a pensar en una herramienta simple que permitiera vender rápido, controlar lo que se vende y tener los números claros al final del día. Así nació Cantina POS, que hoy se ofrece como un servicio para ordenar y controlar las ventas durante eventos.

-¿Qué ventajas tiene frente a la gestión tradicional?

La principal ventaja es la velocidad y el orden. Cada operación queda registrada automáticamente, se emite el ticket y toda la información queda guardada en el sistema. Esto evita errores de cálculo y permite tener un control claro de la recaudación y los medios de pago.

-¿Cantina POS está pensado solo para cantinas o puede utilizarse en otros eventos?

Si bien nació pensando en cantinas, también se puede implementar en distintos eventos donde hay venta rápida de productos, como torneos deportivos, festivales, fiestas o encuentros grandes. El sistema permite trabajar con varias cajas en un mismo evento, manteniendo siempre el control de las ventas.

-¿Cómo funciona el sistema durante un evento?

Se utiliza con terminales táctiles y una impresora de tickets. Los productos aparecen en pantalla y el operador solo tiene que tocar lo que el cliente pide para registrar la venta e imprimir el ticket. También permite trabajar con distintos medios de pago como efectivo, tarjeta o QR.

-¿Cantina POS se compra o se contrata para un evento?

Se brinda como un servicio para eventos. Se instala el sistema junto con el equipamiento necesario y se deja todo configurado para trabajar durante la jornada, de manera que los organizadores puedan enfocarse en el evento mientras el sistema se encarga de registrar y ordenar las ventas.

-¿Qué incluye el servicio que ofreces?

Es un servicio completo de punto de venta para eventos. Incluye el sistema de ventas, las tickeadoras para emitir los tickets, el equipamiento necesario para trabajar y una UPS que permite seguir operando ante microcortes de energía. Además, antes de cada evento se realiza la configuración de productos y precios y se brinda una capacitación breve a los operadores.

-¿Qué sucede si el lugar no tiene internet o hay un corte de energía?

El sistema está preparado para funcionar de manera autónoma, por lo que no necesita conexión a internet para operar. Esto permite que la venta continúe normalmente durante todo el evento. Además, el equipamiento incluye una UPS que protege el sistema y permite seguir trabajando ante microcortes o fallas eléctricas momentáneas.

-¿Qué tipo de información obtiene el organizador al finalizar el evento?

El sistema registra cada operación y la asocia al operador que la realizó, lo que aporta transparencia y control. En los cierres de caja se puede ver cuánto se vendió, qué productos fueron los más solicitados, qué medios de pago se utilizaron y en qué horarios hubo mayor movimiento. Esa información también puede visualizarse con gráficos para analizar fácilmente cómo funcionó el punto de venta.

-¿Es difícil de operar para personas sin experiencia?

No. La interfaz es simple e intuitiva, por lo que cualquier persona puede aprender a utilizar el sistema en pocos minutos, incluso en momentos de mucha demanda.

-¿En qué otros proyectos estás trabajando?

Siempre hay nuevas ideas y proyectos en desarrollo. Algunos ya están en marcha, aunque este tipo de herramientas requiere tiempo de pruebas y ajustes antes de ponerse en funcionamiento. Y por supuesto, nada de esto sería posible sin el apoyo de mi familia, que es quien me acompaña y apoya en todo este proceso.