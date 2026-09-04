Ameghino: murió otro caballo y ya son 7 los afectados por comer semillas curadas

Se conoció en la tarde de este Jueves que otro equino murió en un establecimiento ubicado sobre calle 42 esquina 5 de la ciudad de Ameghino.

Con este último deceso, ya son 7 los caballos muertos en el mismo lugar; en un hecho que genera preocupación.

Según las primeras informaciones, los animales habrían ingerido semillas curadas, aunque las causas fehacientes aún son materia de investigación.

De acuerdo a lo expresado por un familiar del propietario de los animales, la denuncia por lo sucedido fue radicada en la Policía Comunal, aguardándose ahora las investigaciones pertinentes para determinar responsabilidades.

Se espera el avance de las pericias para esclarecer el origen de la intoxicación, publicó La Brújula.