El club Atlético y Lalcec confirmaron la Maratón Rosa para el 11 de octubre

En una reunión llevada a cabo entre representantes de ambas entidades, donse se encontraban el presidente del club Atlético, Eugenio Leporati y Liliana García, de Lalcec, quedó confirmada la tercera edición de la maratón rosa, en el marco del mes de la lucha contra el cancer de mama.

La competencia, a la que se suma una caminata para aquellas personas que participan de una manera menos activa, tendrá lugar el domingo 11 de octubre.