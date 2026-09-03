General Villegas: motos y autos secuestrados están siendo enviados a compactar

Este mediodía con una topadora retiraban del patio de la comisaría las motos que se encontraban secuestradas por diferentes hechos o infracciones.

Las mismas fueron cargadas en un camión para su posterior compactación, procedimiento que lleva adelante Metal Solver S.R.L. en el marco del programa dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires al que adhiere General Villegas.

El martes 1 de septiembre, en el Destacamento Policial de Banderaló, dio inicio el proceso de compactación de vehículos secuestrados en distintas localidades del Partido de General Villegas.

La medida se realiza de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial N.º 14.476, una vez que todas las unidades pasaron por el debido proceso administrativo.

Desde la Secretaría de Seguridad y el Municipio se continúa trabajando en acciones que contribuyen al orden y la seguridad en todo el Partido de General Villegas, expresó el Secretario de Seguridad, Luis Plana.