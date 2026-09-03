El intendente Gilberto Alegre convocó a una conferencia de prensa esta tarde para referirse a temas puntuales de su Gestión
La convocatoria fue realizada a los medios locales para esta tarde a las 17 horas en el Salón de lso Acuerdos en el Palacio Municipal.
El jefe comunal se referirá a la reciente entrega de terrenos, nueva terminal de ómnibus, la pretendida adquisición del hotel Rucalén la compra de equipamientos y el mantenimiento de la ciudad, entre otros temas.
Tras el abordaje de los mismos, Alegre responderá preguntas que resulten de interés para la prensa y la comunidad.
Que explique cómo se hizo millonario así lo puede imitar la poblacion
Otra payasada para explicar las medidas sin consenso q toma y mintiendo cuando dice q muchos funcionarios lo apoyan.
Averiguen la gran cometa del rucalen !!!