El intendente Gilberto Alegre convocó a una conferencia de prensa esta tarde para referirse a temas puntuales de su Gestión

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2 Respuestas

  1. Rocco dice:
    3 septiembre, 2026 a las 2:23 pm

    Que explique cómo se hizo millonario así lo puede imitar la poblacion

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  2. Vecino dice:
    3 septiembre, 2026 a las 11:51 pm

    Otra payasada para explicar las medidas sin consenso q toma y mintiendo cuando dice q muchos funcionarios lo apoyan.
    Averiguen la gran cometa del rucalen !!!

    Responder

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