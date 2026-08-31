Una década celebrando el Día del Niño en la plazoleta del barrio Fonavi II, este domingo lo volvieron a hacer (VIDEO)

Los comienzos de esta celebración estuvo a cargo de Los Murgueros Villeguenses, una agrupación que nucleaba a hombres y mujeres que compartían esta pasión, con los años, el grupo sufrió cambios, y si bien actualmente, quedan integrantes de la primera formación, las cosas han cambiado en ese sentido, contó una de las organizadoras a Distrito Interior.

Sin embargo la tradición, que lleva unos 10 años, permanece intacta y año a año crece.

En esta oportunidad la plazoleta Pabellón Nacional volvió a reunir a ciento de niños a los que acompañaron sus familias, que disfrutaron de los juegos de kermes, los barberos, las pinturas, peloteros y los shows en vivo; todo acompañado por música y cosas ricas para beber y comer.

Con una fuerte respuesta de la campaña de recolección de diferentes artículos para este evento, quienes estuvieron detras de escena agardecieron especialmente. Cintia Fernandez y Rocío Bernetche, contaron los pormenores del festjo del Día del Niño y adelantaron que ya piensan en el año próximo.