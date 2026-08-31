La zona: Batacazo histórico del nuevejuliense Mariano Navone: eliminó a Djokovic del US Open en Nueva York

Mariano Navone escribió una de las páginas más importantes de su carrera: derrotó a Novak Djokovic en cinco sets y eliminó a una de las máximas leyendas del tenis mundial en la primera ronda del US Open.

El argentino, ubicado en el puesto 48° del ranking ATP, protagonizó una verdadera hazaña frente al serbio, actual número 5 del mundo y ganador de 24 títulos de Grand Slam.

Navone salió sin complejos al mítico Arthur Ashe Stadium de Nueva York y se quedó con un partidazo que tuvo todos los condimentos. Ganó el primer set, Djokovic reaccionó y logró ponerse en ventaja, pero el argentino volvió a levantarse, se quedó con el cuarto parcial y llevó todo a un quinto y definitivo set.

Allí, “La Nave” fue una verdadera máquina. Quebró rápidamente el servicio del serbio, tomó una amplia diferencia y terminó consumando el triunfo más resonante de su carrera.

La dimensión de la victoria es enorme: del otro lado estaba Djokovic, de 39 años, cuatro veces campeón del US Open y dueño de 24 Grand Slams, que había llegado a Nueva York buscando el histórico título número 25.

Navone, de 25 años y oriundo de 9 de Julio, llegó al US Open atravesando una gran temporada, en la que consiguió su primer título ATP en Bucarest y logró importantes victorias ante jugadores de primer nivel.

Del puesto 48° del mundo a eliminar al número 5 y a uno de los mejores tenistas de todos los tiempos.

Una noche inolvidable para Mariano Navone y un verdadero batacazo argentino en Nueva York.