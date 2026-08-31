Los más chicos coparon el predio del barrio El Ciclón en el festejo de su Día (VIDEO)

Esta tarde la Comisión del barrio El Ciclón festó el Día del Niño con un marco de concurrencia multitudinaria que colmó las canchitas de fútbol, el playón multideportivo y resto de las instalaciones.

De lo recibido en concepto de donaciones, más lo adquirido por los organizadores quedó muy poco, debido a la demanda que tuvieron como consecuencia de la cantidad de chicos que aistieron. Hubo metegol, juego del jenga, torneo de fútbol infantil, entre otras propuestas.

Convertido en un clásico para esta fecha, el festejo de El Ciclón, como s elo conoce, reafirmó que es una tradición por la que cada año trabaja su gente. Algunos de los integrantes de la Comisión, encabezada por Darío Olaizola, hablaron con Distrito Interior, agradeciendo, y adelantando que tal vez en el mes de septiembre organicen alguna actividad similar.

Esta respuesta invita a seguir adelante, sostuvo Olaizola, quien también dijo que en un momento habí apensado en dejar el lugar que ocupa desde hace varios años.