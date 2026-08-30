Falleció un joven de General Villegas en un accidente en la provincia de Córdoba

Los primeros datos que se conocieron donde ocurrió el hecho, paraje Quebracho Ladeado, en La Paz, Departamento San Javier, fue que el cuerpo sin vida de un hombre había sido hallado en la Ruta 14, junto a una moto 110 cc. en la que aparentemente se desplazaba.

Con el correr de las horas se fueron sumando más detalles hasta permitir identificar a la víctima.

Se trata de Rodrigo Almeyra, de 31 años, de General Villegas, quien llevaba un tiempo viviendo en las inmediaciones, donde habría decidido instalarse en busca de mejores oportunidades laborales.

En el lugar se dispuso la intervención de Policía Judicial, organismo que trabaja para establecer cómo se produjo el suceso en el valle de Traslasierra.

Dado las consultas recibidas, Distrito Interior, pudo saber que su cuerpo permanece en la provincia de Córdoba, y posiblemente sea entregado a sus familiares en el día de mañana. El mismo será trasladado a General Villegas donde recibirá el último adiós. En principio el velatorio se llevará a cabo en la iglesia del Pastor Carranza.