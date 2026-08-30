General Villegas: estudiantes de la UTN participaron de una demostración de tecnología aplicada al agro

En el marco de la materia Práctica de Campo I, estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Tecnologías Agropecuarias de la UTN participaron de una jornada de demostración de drones agrícolas y una charla sobre inteligencia artificial aplicada al sector productivo.

La actividad se realizó el jueves 27 de agosto en La Lucila Polo Club, General Villegas, donde se llevó adelante una demostración a campo de los nuevos drones agrícolas DJI Agras T55 y T100 DB.

A diferencia de una presentación exclusivamente teórica, los estudiantes pudieron observar los equipos en funcionamiento y conocer de manera directa sus características y posibilidades de aplicación en el ámbito agropecuario. El modelo T100 DB cuenta con una capacidad de carga de hasta 150 litros de sólidos y puede levantar hasta 80 kilos, mientras que el T55 posee una capacidad de 80 litros.

La jornada también incluyó la charla abierta “IA para el agro… y para todo lo demás también”, centrada en las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para automatizar tareas, optimizar procesos y recuperar tiempo en las actividades cotidianas, sin necesidad de contar con conocimientos de programación.

De la actividad participaron la Directora de Educación, Prof. María Luján Ottaviano, y el subsecretario de Modernización, Ezequiel Vincet, junto a los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Tecnologías Agropecuarias de la UTN, acompañados por el profesor Germán Carelli, como parte de las actividades de la materia Práctica de Campo I.

Carelli destacó especialmente el valor formativo de este tipo de propuestas y la importancia del contacto directo de los estudiantes con la realidad del sector agropecuario:

“Esta experiencia, además del contenido pedagógico, los acerca más a la realidad, los inserta un poco más en ella. También empiezan a conocer a la gente y el mundo del agro. Me comentaron que se fueron muy contentos”.

Desde el Centro de Educación Abierta Municipal (CEAM) se continúa promoviendo la articulación entre las instituciones educativas y los distintos actores del sector productivo, generando espacios que permitan a los estudiantes complementar su formación académica con experiencias concretas y vinculadas a las nuevas tecnologías.

Asimismo, se agradece especialmente a Santiago Mackinley de AgroFlow por su colaboración y predisposición para hacer posible esta experiencia, brindando a los estudiantes la oportunidad de conocer de cerca tecnologías innovadoras y su aplicación concreta en el ámbito agropecuario.

La incorporación de herramientas como los drones y la inteligencia artificial representa un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad para transformar las prácticas productivas y ampliar las posibilidades de formación para las nuevas generaciones.