El barrio El Cardal celebró el Día del Niño este domingo frente a la Iglesia del Pastor Carranza (VIDEO)

La Iglesia Jesús es la respuesta, del Pastor Carranza organizó este domingo los festejos pro el Día del Niño, para los más chicos del barrio, logrando que la familia dijera presente.

José Carranza junto a Vanesa Quintero, de la congregación, hablaron con Distrito Interior, contando que cada año lo realizan el primer domingo dl mes de agosto, pero este año pro razones de fuerza mayor, cuando creían que no lo llevarían a cabo, lo hicieron este último.

Destacaron la felicidad de los niños para quienes es esta fiesta, y contaron cómo trabajan durante todo el año brindando el apoyo a quienes lo necesiten, tanto desde la fe, como en lo material o con alimentos.