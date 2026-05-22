La hermanas Giménez también fueron de las primeras en llenar el álbum del Mundial en General Villegas

Luego que se conociera la noticia del primer villeguense en llenar el álbum del Mundial de Fútbol 2026, algunos lectores aseguraron que antes de Agustín Luján, las hermanas Fiorela y Gigliola Giménez, junto a su papá Nicolás, habían logrado con anterioridad el objetivo que miles de argentinos persiguen día a día.

Es más, hay una publicación del 11 de mayo en el que el papá anunció, con la foto que acompaña esta publicación, el logro.

Lejos de polemizar, este es un dato con el que incluso Agustín Luján y Nicolás Giménez han estado bromeando por estas horas sobre la situación.

Consultado por Distrito Interior, Nicolás contó que efectivamente el 11 de este mes lograron el llenado del álbum, y mencionó algunas particularidades de la tarea en la que se embarcó junto a sus hijas.

Inicialmente compraron una caja con 1.000 figuritas y a partir de allí surgieron las estrategias para lograr e llenado. Sus hijas, aún hoy, venden las figuritas y con el dinero recaudado van por nuevos paquetes en busca ahora de las figuritas especiales, sobre todo la dorada de Messi. Llegaron a tener entre 700 u 800 figuritas repetidas.

Dada la cantidad que pasaron por sus manos, tuvieron a Messi 8 veces, a Cristiano 5, pero la más difícil para ellos fue la 13 de México.

A pesar de haber logrado llenar el álbum, lejos están de dar por terminada su vínculo con las figuritas, como nos comentó Nicolás, siguen adelante con el mismo entusiasmo del comienzo.

Lo de el posicionamiento acerca de quién lleno primero el álbum, es algo que lo tiene sin cuidado, lo mismo a sus hijas, disfrutaron del proceso y lo siguen haciendo; este logro les ha permitido demostrarse una vez más lo que son capaces de lograr juntos, teniendo un mismo objetivo.