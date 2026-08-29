Moto colisionó contra un auto, dos personas fueron trasladadas al hospital

El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas en la esquina de Sarmiento y Brown.

La moto, una Honda XR 190 circulaba con dos personas a bordo por Sarmiento, el auto, un Volkswagen Surán, lo hacía por Brown.

Al llegar a la intersección el rodado menor inpacta contra en el lateral izquierdo del otro vehículo, produciéndose la caída del hombre, que sifrió un golpe en la cabeza, y la mujer, que habrían sido escoriaciones.

Fueron trasladados al hospital por el SAAME y se encontraban siendo atendidos.