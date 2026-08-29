Durante un operativo de prevención de ilícitos modalidad motochorros, la Policía interceptó a un hombre con pedido de captura por robo

La Policía Comunal junto a personal de la DDI Trenque Lauquen, con asiento en Villegas, aprehendieron a un sujeto de 25 años, de General Villegas por el delito de Robo, mientras se realizaba un operativo de prevención de ilícitos en la modalidad motochorro.

El aprehendido, a quien se cree podrían convertirle la aprehensión en detención por sus antecedentes, fue interceptado por personal policial y puesto a disposición de la justicia.

Por otra parte, en la tarde del viernes, se observó en algunos puntos d ela ciudad un importante despliegue policial, vinculado otro caso similar al mencionado anteriormente.

Hasta entrada la noche la Policía no había logrado dar con otro villeguense sobre quien también pesa una orden de captura.